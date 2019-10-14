14 Eki 2019 15:07
Journalist ID: 2394
News Code: 83517041
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Kaşan tarihinden kesitler

İsfahan, İRNA- Tarihi bir İran şehri olan ve İran'ın merkezi İsfahan'da yer alan Kaşan yakınlarındaki Sielk Tepeleri, insanlığın en eski yerleşim yerlerindendir ve 7.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Fotoğrafçı: Mücteba Sültani

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