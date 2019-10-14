Kaşan tarihinden kesitler

İsfahan, İRNA- Tarihi bir İran şehri olan ve İran'ın merkezi İsfahan'da yer alan Kaşan yakınlarındaki Sielk Tepeleri, insanlığın en eski yerleşim yerlerindendir ve 7.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Fotoğrafçı: Mücteba Sültani