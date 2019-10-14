İsfahan, İRNA- Tarihi bir İran şehri olan ve İran'ın merkezi İsfahan'da yer alan Kaşan yakınlarındaki Sielk Tepeleri, insanlığın en eski yerleşim yerlerindendir ve 7.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Fotoğrafçı: Mücteba Sültani
-
Ruhani: Türkiye’nin Kuzey Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Kuzey Suriye ile…
-
İran filmi ‘Turuncu Günler’ İsveç'te düzenlenen Yari İran Film Festivali'nin en iyi film ödülünü aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Areş Lahuti'nin yönettiği 'Turuncu Günler' adlı film, İsveç'te…
-
İranlı satranççı Hindistanlı satranç büyükustasına karşı zafer kazandı
Tahran, IRNA- İran'ın en önde gelen satranççıların Perham Maksudlu, İsviçre'de düzenlenen Büyük…
-
Kaşan tarihinden kesitler
İsfahan, İRNA- Tarihi bir İran şehri olan ve İran'ın merkezi İsfahan'da yer alan Kaşan yakınlarındak…
-
İran ve Katar ticari ilişkilerin gelişmesi için büyük adımlar attı
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran ile Katar arasındaki ticari…
-
İran'dan 70 milyon ton petrol dışı ihracatı
Ahvaz, IRNA- İran Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk yarısında (21 Mart- 22 Eylül arası)…
-
İran'da yenilenebilir enerji üretm kapasitesi iki kat arttı
Tahran, IRNA- İran Enerji Bakan Yardımcısı, ülkede yenilenebilir enerji santrallerinin mevcut…
-
Yağmur Senin İçin Yağıyor isimli kısa film, ABD'de vizyona girecek
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Muhammedmehdi Dilhaste'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Yağmur…
-
İran filmi ‘Bebeğim’ 6 uluslararası ödül aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Yasir Talebi'nin yönettiği, İlahe Nobaht'ın yapımcılığını üstlendiği…
-
İranlı kaıdn karateci Dünya Plaj Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Tahran, İRNA- Katar’da düzenlenen Dünya Plaj Oyunları'nda İranlı kadın karateci Fatma Sadıki…
yorumunuz