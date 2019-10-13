Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış el sanatları

İsfahan, İRNA- İsfahan iline yer alan Netenz kentinde İranlı sanatçı Mehdi Tevessüliyan, eşsiz el sanatlarını yaratmak için geri dönüştürülmüş çeşitli malzemeleri kullanıyor ve tüm izleyicileri hayran bırakıyor. Fotoğraftçı: Mücteba Sültani