İsfahan, İRNA- İsfahan iline yer alan Netenz kentinde İranlı sanatçı Mehdi Tevessüliyan, eşsiz el sanatlarını yaratmak için geri dönüştürülmüş çeşitli malzemeleri kullanıyor ve tüm izleyicileri hayran bırakıyor. Fotoğraftçı: Mücteba Sültani
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Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış el sanatları
İsfahan, İRNA- İsfahan iline yer alan Netenz kentinde İranlı sanatçı Mehdi Tevessüliyan, eşsiz…
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