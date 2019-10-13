Urmiye, İRNA- Dünyanın en eski kilisesi olarak bilinen tarihi ve güzel Kara Kilise, Eşkaniler döneminde İran’ın Batı Azerbaycan sınırındaki Çaldıran çevresinde yapılmış ve 2008 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. İran'ın Batı Azerbaycan ilinde, Maku kentine yaklaşık 20 km mesafede bulunan bir Ermeni antik manastır olan Kara Kilise, Hristiyan dünyasının en değerli tapınaklarından biri olarak biliniyor. Fotoğrafçı: Mehdi Rehneverd