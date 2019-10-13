Dünya Pasargad Mirası

Şiraz, İRNA- Pasargad, Pers İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan MÖ 6. yüzyıldan kalma arkeolojik kalıntıları kapsar. II. Kiros İmparatorluğu'nun kurucusu olan “Büyük Kiros”, eski Yakın Doğu, Güneybatı Asya, Orta Asya ve Kafkasya, Şiraz'ı fethetmeye devam etti. Pasargad, Temmuz 2004'te Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri