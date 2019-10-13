13 Eki 2019 15:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83515605
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Kerbela Yolundaki zairlerin Erbain Yürüyüşü'nden kareler

Necef, İRNA- Görüntüde İmam Hüseyin aşıklarının Kerbela yolundaki Erbain yürüyüşü görülmektedir. Fotoğrafçı:Adil Bahuda

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