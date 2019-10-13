Necef, İRNA- Görüntüde İmam Hüseyin aşıklarının Kerbela yolundaki Erbain yürüyüşü görülmektedir. Fotoğrafçı:Adil Bahuda
-
Dünya Pasargad Mirası
Şiraz, İRNA- Pasargad, Pers İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan MÖ 6. yüzyıldan kalma arkeolojik…
-
Kerbela Yolundaki zairlerin Erbain Yürüyüşü'nden kareler
Necef, İRNA- Görüntüde İmam Hüseyin aşıklarının Kerbela yolundaki Erbain yürüyüşü görülmektedir.…
-
İran, dünya çelik üretiminde onuncu sırada
Kirmanşah, İRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, ABD yaptırımlarına rağmen,…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani: Her türlü iyi niyete gerektiği biçimde yanıt veririz
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han ile düzenlediği…
-
Amerika'ya boyun eğmeyiz
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'nin…
-
İran’ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Kanberi, İran'ın…
-
İran filmi Hindistan’da gösterime girecek
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Münir Keydi’nin yönettiği ‘Villalılar’ isimli film, Hindistan…
-
İran Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na 1400 kitapla katılacak
Tahran, IRNA- İran Kültürel Fuarlar Kurumu Genel Müdürü, Almanya'da düzenlenecek İran'ın 71.…
-
Pakistan Başbakanı Tahran'da
Tahran, IRNA- Pakistan Başbakanı İmran Han, İranlı üst düzey yetkililerle ikili, bölgesel ve…
-
Yabancı turistler Altın Kartal treni ile İsfahan'da
İsfahan, IRNA- Yabancı turistleri taşıyan İpek Yolu (Kuzey-Güney) unvanlı 29. Altın Kartal…
yorumunuz