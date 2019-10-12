12 Eki 2019 23:37
Journalist ID: 2391
News Code: 83514525
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Asya Gençler Engel Atlama Eleme Yarışmaları'ndan görüntüler

Kerec, IRNA- Asya Gençler Engel Atlama Eleme Yarışmaları, 11 Ekim'de Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinde bulunan Fermanara At Biniciliği Kompleksi'nde düzenlendi.

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