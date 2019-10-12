Kerec, IRNA- Asya Gençler Engel Atlama Eleme Yarışmaları, 11 Ekim'de Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinde bulunan Fermanara At Biniciliği Kompleksi'nde düzenlendi.
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Suriye'de terörle mücadelede iş birliği, terörün tamamen ortadan kalkmasına kadar sürdürülmeli
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Ekber Vilayeti,…
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İran'da sünger demir üretimi yıllık 1.5 milyon ton düzeyinde artacak
Yezd, IRNA- Yezd Çadır Melo Maden ve Sanayi Şirketi Genel Müdürü, ülkede sünger demir üretiminin…
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Asya Gençler Engel Atlama Eleme Yarışmaları'ndan görüntüler
Kerec, IRNA- Asya Gençler Engel Atlama Eleme Yarışmaları, 11 Ekim'de Tahran'ın batısında yer…
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Dünya Gençşer Dart Şampiyonası'nda İran temsilcisi ikinci oldu
Tahran, IRNA- İran Milli Dart Takımı oyuncusu Mehrdad Seyfi, Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda…
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İranlı öğrenci Uluslararası Çin Best Maker Yarışması'nda altın madalya kazandı
Tebriz, IRNA- İranlı lise öğrencisi Emirhüseyin Saidi Behruz, Çin'de düzenlenen Uluslararası…
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Pakistan Başbakanı yarın Tahran'da
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 13 Ekim günü…
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Kazvin'in Sadü'lsaltana Kervansarayı'ndan kareler
Kazvin, IRNA- Tahran'ın batısında yer alan tarihi Kazvin kentinde Kaçar döneminde Kazvin valisi…
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Aile İçi İlişkiler, Leipzig Film Festivali'nde yarışacak
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Nasır Zamiri'nin çektiği 'Aile İçi İlişkiler' isimli uzun belgesel,…
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13. Seul Film Festivali Özel Ödülü İran'dan Sürücü Kursu'na verildi
Tahran, IRNA- İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahi'nin yönettiği 'Sürücü Kursu' isimli kısa…
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İran petrol dışı ihracatı büyük artış yakaladı
Tahran, IRNA- İran-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, İran'ın petrol dışı…
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