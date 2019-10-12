Kazvin, IRNA- Tahran'ın batısında yer alan tarihi Kazvin kentinde Kaçar döneminde Kazvin valisi tarafından inşa edilen Sadü'lsaltana Kervansarayı, dünyanın en büyük üstü kapalı şehir kervansarayı unvanını elinde bulunduruyor.
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İranlı öğrenci Uluslararası Çin Best Maker Yarışması'nda altın madalya kazandı
Tebriz, IRNA- İranlı lise öğrencisi Emirhüseyin Saidi Behruz, Çin'de düzenlenen Uluslararası…
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Pakistan Başbakanı yarın Tahran'da
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 13 Ekim günü…
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Kazvin'in Sadü'lsaltana Kervansarayı'ndan kareler
Kazvin, IRNA- Tahran'ın batısında yer alan tarihi Kazvin kentinde Kaçar döneminde Kazvin valisi…
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Aile İçi İlişkiler, Leipzig Film Festivali'nde yarışacak
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Nasır Zamiri'nin çektiği 'Aile İçi İlişkiler' isimli uzun belgesel,…
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13. Seul Film Festivali Özel Ödülü İran'dan Sürücü Kursu'na verildi
Tahran, IRNA- İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahi'nin yönettiği 'Sürücü Kursu' isimli kısa…
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İran petrol dışı ihracatı büyük artış yakaladı
Tahran, IRNA- İran-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, İran'ın petrol dışı…
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İran Merkez Bankası Başkanı: Döviz rezervleri son bir yılda arttı
Urmiye, IRNA- Merkez Bankası Başkanı, İran'ın döviz rezervlerinin son bir yılda düşmediği gibi…
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Erbain törenlerine katılmak üzere Kerbela'ya gitmek için 3 milyondan fazla İranlı kayıt yaptı
Ahvaz, IRNA- Huzistan Hac ve Ziyaret İl Genel Müdürü, Irak'ın Kerbela kentinde Erbain törenleri…
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Zarif: İran ahlaki, dini ve stratejik açıdan nükleer silaha karşıdır
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın ahlak, din ve strateji gereği ilkesel olarak…
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Türkiye-Suriye arasında halen geçerli olan Adana Anlaşması, güvenliği sağlamanın daha iyi yoludur
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Türkiye-Suriye arasında halen geçerli olan…
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