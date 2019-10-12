12 Eki 2019 21:09
Journalist ID: 2391
News Code: 83514463
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Kazvin'in Sadü'lsaltana Kervansarayı'ndan kareler

Kazvin, IRNA- Tahran'ın batısında yer alan tarihi Kazvin kentinde Kaçar döneminde Kazvin valisi tarafından inşa edilen Sadü'lsaltana Kervansarayı, dünyanın en büyük üstü kapalı şehir kervansarayı unvanını elinde bulunduruyor.

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