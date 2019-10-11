Necef, IRNA- Necef kenti bugünlerde Erbein törenleri için Irak’a giden acıları ağırlamaktadır. Bağsat’ın 160 km güneyinde yer alan Necef, Şiilerin en önemli kutsal kentlerindendir.
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İmam Ali as. Türbesi, Erbein hacılarını ağırlıyor
Necef, IRNA- Necef kenti bugünlerde Erbein törenleri için Irak’a giden acıları ağırlamaktadır.…
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Musevi, İran tankerinin hedef alınmasına tepki gösterdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran…
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İranlı sporsever kadınlar Azadi Stadyumunda
Tahran, IRNA- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu karşılaşmaları çerçevesinde Tahran'da…
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İmran Han yarın Tahran’ı ziyaret edecek
İslamabad, IRNA- Pakistan medyası resmi kaynaklara dayandırdıkları haberde başbakan İmran Han’ın…
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İran tankeri Kızıldeniz’de roket saldırısına uğradı
Tahran, IRNA- İran’a ait bir tanker Suudi Arabistan'ın Cidde kentine 60 mil mesafede roket…
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İran Milli Futbol takımı Kamboçya’yı 14-0 yendi
Tahran, IRNA- İran Milli Futbol takımı tarihi bir günde Tahran’da Kamboçya takımı 14-0 yenmeyi…
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İran’ın Nano ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor
Tahran, IRNA- İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Merkezi Genel Sekreteri Said Serkar, İran’ın…
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Lavrov: Türkiye, Suriye arasındaki gerginlik görüşme yoluyla çözülmeli
Moskova, Tahran- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Suriye arasındaki gerginliğin…
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İranlı kadınlar Azadi Stadyumunda
Tahran, IRNA- İranlı kadınlar bugün oynanacak İran-Kamboçya futbol maçı için Azadi Stadyumda
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Zarif: Bölgenin ihtiyacı bölge içi diyalogdur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölgenin ihtiyacının…
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