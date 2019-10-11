11 Eki 2019 13:33
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News Code: 83512551
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İmam Ali as. Türbesi, Erbein hacılarını ağırlıyor

Necef, IRNA- Necef kenti bugünlerde Erbein törenleri için Irak’a giden acıları ağırlamaktadır. Bağsat’ın 160 km güneyinde yer alan Necef, Şiilerin en önemli kutsal kentlerindendir.

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