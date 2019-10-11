11 Eki 2019 10:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83512368
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İranlı sporsever kadınlar Azadi Stadyumunda

Tahran, IRNA- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu karşılaşmaları çerçevesinde Tahran'da Azadi Stadyumunda karşı karşıya gelen İran ve Kamboçya Milli Futbol takımlarını ilk kez İranlı sporsever kadınlar tribünlerden izleme imkanı buldu.

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