Tahran, IRNA- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu karşılaşmaları çerçevesinde Tahran'da Azadi Stadyumunda karşı karşıya gelen İran ve Kamboçya Milli Futbol takımlarını ilk kez İranlı sporsever kadınlar tribünlerden izleme imkanı buldu.
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İranlı sporsever kadınlar Azadi Stadyumunda
Tahran, IRNA- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu karşılaşmaları çerçevesinde Tahran'da…
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İmran Han yarın Tahran’ı ziyaret edecek
İslamabad, IRNA- Pakistan medyası resmi kaynaklara dayandırdıkları haberde başbakan İmran Han’ın…
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İran tankeri Kızıldeniz’de füze saldırısına uğradı
Tahran, IRNA- İran’a ait bir tanker Suudi Arabistan'ın Cidde kentine 60 mil mesafede füze saldırısın…
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İran Milli Futbol takımı Kamboçya’yı 14-0 yendi
Tahran, IRNA- İran Milli Futbol takımı tarihi bir günde Tahran’da Kamboçya takımı 14-0 yenmeyi…
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İran’ın Nano ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor
Tahran, IRNA- İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Merkezi Genel Sekreteri Said Serkar, İran’ın…
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Lavrov: Türkiye, Suriye arasındaki gerginlik görüşme yoluyla çözülmeli
Moskova, Tahran- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Suriye arasındaki gerginliğin…
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İranlı kadınlar Azadi Stadyumunda
Tahran, IRNA- İranlı kadınlar bugün oynanacak İran-Kamboçya futbol maçı için Azadi Stadyumda
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Zarif: Bölgenin ihtiyacı bölge içi diyalogdur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölgenin ihtiyacının…
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İran, Suriye’deki askeri operasyona karşı çıktı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride Suriye’deki…
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İsfahanlı çocuklar 'Çocuksu Barış' konulu resim yaptı
İsfahan, IRNA- Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla İsfahanlı çocuklar, barış ve dostluğun dünyanın…
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