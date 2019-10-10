Tahran, IRNA- İranlı kadınlar bugün oynanacak İran-Kamboçya futbol maçı için Azadi Stadyumda
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İran’ın Nano ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor
Tahran, IRNA- İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Merkezi Genel Sekreteri Said Serkar, İran’ın…
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Lavrov: Türkiye, Suriye arasındaki gerginlik görüşme yoluyla çözülmeli
Moskova, Tahran- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Suriye arasındaki gerginliğin…
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İranlı kadınlar Azadi Stadyumunda
Tahran, IRNA- İranlı kadınlar bugün oynanacak İran-Kamboçya futbol maçı için Azadi Stadyumda
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Zarif: Bölgenin ihtiyacı bölge içi diyalogdur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölgenin ihtiyacının…
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İran, Suriye’deki askeri operasyona karşı çıktı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride Suriye’deki…
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İsfahanlı çocuklar 'Çocuksu Barış' konulu resim yaptı
İsfahan, IRNA- Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla İsfahanlı çocuklar, barış ve dostluğun dünyanın…
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Seryezd Kalesi
Yezd, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Yezd-Kirman güzergahı üzerinde Seryezd köyü yakınlığında…
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Tarihi Hayyam Lisesi
Nişabur, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan iline bağlı Nişabur'un en eski…
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4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'nden kareler
Tahran, IRNA- 9 Ekim günü İran'ın başkenti Tahran'da 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık…
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Heft Tenan Taş Müzesi'nden kareler
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde Fars ilinin merkezi Şiraz'ın kuzeyinde Kerim Han Zend dönemine…
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