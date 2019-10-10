10 Eki 2019 11:42
Journalist ID: 2391
News Code: 83511351
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İsfahanlı çocuklar 'Çocuksu Barış' konulu resim yaptı

İsfahan, IRNA- Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla İsfahanlı çocuklar, barış ve dostluğun dünyanın genelinde geçerli bir kural olduğunu anımsatmak üzere 'Çocuksu Barış' isimli resimler çekti.

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