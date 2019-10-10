İsfahan, IRNA- Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla İsfahanlı çocuklar, barış ve dostluğun dünyanın genelinde geçerli bir kural olduğunu anımsatmak üzere 'Çocuksu Barış' isimli resimler çekti.
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İsfahanlı çocuklar 'Çocuksu Barış' konulu resim yaptı
İsfahan, IRNA- Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla İsfahanlı çocuklar, barış ve dostluğun dünyanın…
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Seryezd Kalesi
Yezd, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Yezd-Kirman güzergahı üzerinde Seryezd köyü yakınlığında…
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Tarihi Hayyam Lisesi
Nişabur, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan iline bağlı Nişabur'un en eski…
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4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'nden kareler
Tahran, IRNA- 9 Ekim günü İran'ın başkenti Tahran'da 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık…
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Heft Tenan Taş Müzesi'nden kareler
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde Fars ilinin merkezi Şiraz'ın kuzeyinde Kerim Han Zend dönemine…
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Laricani, Türkiye ziyareti iptal etti
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Türkiye’ye yapacağı resmi ziyareti iptal…
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Antalya Muaythai şampiyonasında İranlı kızlar iki altın madalya kazandı
Tahran, IRNA- Antalya’da IFMA-(IFMA) Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafıdan düzenlenen…
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Çilli Sınır Kapısı açılıyor
Ankara, IRNA- Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, Çilli Sınır Kapısı'nı kısa zamanda…
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Tarihi binalar: Tahran'ın paha biçilmez hazineleri
Tahran, İRNA - Tahran'ın merkezinde, her biri İran sanatı, mimarisi, kültürü ve uygarlığının…
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Heşt Behişt Sarayı
İsfahan, IRNA- Şah Süleyman Safevi döneminde inşa edilen Heşt Behişt Sarayı, Bülbül isimli…
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