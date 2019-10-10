Seryezd Kalesi

Yezd, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Yezd-Kirman güzergahı üzerinde Seryezd köyü yakınlığında yer alan tarihi kale, Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinin en büyük ve en güzel kalesi konumundadır. İslam öncesi döneme dayanan tarihi ile ziyaretçilerini bekleyen kale 1975 yılında 1084 sayı ile İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde kendine yer bulmuştur.