10 Eki 2019 10:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83511312
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4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'nden kareler

Tahran, IRNA- 9 Ekim günü İran'ın başkenti Tahran'da 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Turizm Kongresi düzenlendi. Kongreye aralarında Türkiye'den konukların da bulunduğu çok sayıda yabancı sağlık turizm uzman ve firması katıldı.

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