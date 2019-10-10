4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'nden kareler

Tahran, IRNA- 9 Ekim günü İran'ın başkenti Tahran'da 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Turizm Kongresi düzenlendi. Kongreye aralarında Türkiye'den konukların da bulunduğu çok sayıda yabancı sağlık turizm uzman ve firması katıldı.