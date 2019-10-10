10 Eki 2019 10:19
Journalist ID: 2391
News Code: 83511287
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Tarihi Hayyam Lisesi

Nişabur, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan iline bağlı Nişabur'un en eski lisesi Ömer Hayyam Lisesi, 1920 yılında inşa edildi ve 2002 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklendi.

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