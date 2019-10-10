10 Eki 2019 09:53
Journalist ID: 2391
News Code: 83510855
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Heft Tenan Taş Müzesi'nden kareler

Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde Fars ilinin merkezi Şiraz'ın kuzeyinde Kerim Han Zend dönemine ait Heft Tenan isimli taş müzesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından birine dönüşmüş durumuda. Fotoğrafçı: Murtaza Eminürruayayi

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