9 Eki 2019 18:31
Journalist ID: 2391
News Code: 83510824
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Heşt Behişt Sarayı

İsfahan, IRNA- Şah Süleyman Safevi döneminde inşa edilen Heşt Behişt Sarayı, Bülbül isimli büyük ve güzel bir bahçe içinde yer alıyor. Bina İsfahan'ın çok sayıdaki turist merkezlerinden biridir.

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