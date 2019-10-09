İsfahan, IRNA- Şah Süleyman Safevi döneminde inşa edilen Heşt Behişt Sarayı, Bülbül isimli büyük ve güzel bir bahçe içinde yer alıyor. Bina İsfahan'ın çok sayıdaki turist merkezlerinden biridir.
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Tarihi binalar: Tahran'ın paha biçilmez hazineleri
Tahran, İRNA - Tahran'ın merkezinde, her biri İran sanatı, mimarisi, kültürü ve uygarlığının…
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Heşt Behişt Sarayı
İsfahan, IRNA- Şah Süleyman Safevi döneminde inşa edilen Heşt Behişt Sarayı, Bülbül isimli…
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2019 EXPOPHARM Fuarı'na 6 İranlı bilim temelli firma katıldı
Tahran, İRNA - İran'dan 6 bilim temelli firma ve işletme, Almanya'da düzenlenen 2019 Uluslararası…
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Zarif: bazıları Irak halkının kaygılarını kötüye kullanmaya çalıştılar
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'taki son olaylara tepki göstererek,…
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İran uzay ajansına karşı yaptırımları resmen protesto etti
Londra, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da Bulunan Uluslararası Kurumlar Daimi Temsilciliği…
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Rudhan Kalesi'nden görüntüler
Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki yemyeşil ili Gilan'a bağlı Fumen ilçesinin 20…
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4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi, Türk temsilcilerin katılımıyla Tahran'da düzenlendi
Tahran, IRNA- Bugün İran'ın başkenti Tahran'da 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Turizm…
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Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesine sıcak bakıyoruz
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaiiz, ABD askerlerinin Sıriye'den…
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İran'dan safran ihracatı 78 milyon doları aştı
Tahran, İRNA- İran Tarım Cihadı Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Zeyneli, İran takviminin ilk beş…
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Ayetullah Hamanei: Atom bombasının üretimi ve bulundurulması haramdır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin atom…
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