Rudhan Kalesi'nden görüntüler

Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki yemyeşil ili Gilan'a bağlı Fumen ilçesinin 20 kilometre güneybatısında, ülkenin en büyük ve en muazzam tarihi kalalerinden biri görenleri hayrete düşürüyor. Sasaniler döneminden kalma bu tarihi kale, son yıllarda Gilan ilinde en çok turist çeken turistik mekanlarda ön sırada yer alıyor. Fotoğrafçı: Muslih Pirhazrayiyan
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