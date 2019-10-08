8 Eki 2019 16:48
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News Code: 83508901
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Erbain yürüyüşü katılımak için Türkiye'den İran'a gelen Türk zairlerin İran'a girişinden görüntüler

Urmiye, İRNA- Erbain yürüyüşüne katılmak için Türkiye'den İran'a gelen Türk zairler, İran Türkiye sınırında bulunan Bazergan'da Maku Serbest Bölge yetkilileri tarafından karşılandı. Fotoğrafçı: Hamid Kasımi

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