8 Eki 2019 16:46
Journalist ID: 2394
News Code: 83508874
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Erbain'e özel trafik uygulamasından görüntüler

Tahran, İRNA- Erbain'e özel trafik uygulaması salı günü İran Kolluk KLuvvetleri'ne bağlı Trafik Polis Merkezinde General Hadiyanfer'in denetiminde boşaltıldı. Fotoğrafçı:Emin Celali

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