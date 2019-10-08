Çocuk, genç, yetişkin İranlılar Erbain için Kerbela yolunda

Ahvaz, İRNA- Binlerce kişilik Erbain yürüyüşü kervanı pazartesi günü Nur camisinde cemaate katılıp namaz kıldıktan sonra Çezzabe sınırından geçip Kerbela'ya gitmek için Ahvaz'ın aynı bölgesine doğru yola çıktılar. Bu kervanda her yaşta insan vardır; çocuklar, gençler, yetişkinler. Fotoğrafçı Ali Muaref