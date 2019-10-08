8 Eki 2019 16:44
Journalist ID: 2394
News Code: 83508854
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Burucerd’de geleneksel pazarlar çok güzel!

Burucerd, İRNA- Burucerd tarihi çarşısında unutlmaya yüz tutmuş iş ve mesleklerde yaşlı insanlar, mesleklerini korumaya çalışıyor. Burucerd şehri deniz seviyesinden 1500 metre yüksekte, İran'ın batısındaki Loristan ilinde Zagros Dağları'nın ortasında yer almaktadır.

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