8 Eki 2019 16:37
Journalist ID: 2394
News Code: 83508823
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Netenz'de tarihi Tevessüliyan evi

İsfahan, İRNA- İran'ın merkezinde yer alan İsfahan iline bağlı Netenz'de bulunan tarihi Tevessüliyan evi, Kaçar dönemine aittir. Bina turizm gelişmesi amacıyla 2014 yılında restore edilmiştir. Fotoğrafçı: Mocteba Sultani

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