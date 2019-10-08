8 Eki 2019 16:25
Journalist ID: 2394
News Code: 83508667
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Bahtiyari Aşiretinin hayatından parçalar

Şehrikürd, İRNA- Çalışkan insanlar olarak bilinen Bahtiyari Aşireti'nin yaşam ve cesaret hikayeleri, nesilden nesile, göğsünden göğse geçiyor. Ancak, bugün göçebelerin yaşamları eskisi gibi değil ve değişiklikler yapıldı. Tabi bütün bunlara rağmen aile yüksek konuma sahiptir. Aşiret çoğunlukla İran'ın güneybatısında yaşıyor. 7 Ekim, İran takviminde Köy ve Kabileler Milli Günü olarak yer almıştır. Fotoğrafçı: Ahmed Riyahi Dehkordi

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