Şehrikürd, İRNA- Çalışkan insanlar olarak bilinen Bahtiyari Aşireti'nin yaşam ve cesaret hikayeleri, nesilden nesile, göğsünden göğse geçiyor. Ancak, bugün göçebelerin yaşamları eskisi gibi değil ve değişiklikler yapıldı. Tabi bütün bunlara rağmen aile yüksek konuma sahiptir. Aşiret çoğunlukla İran'ın güneybatısında yaşıyor. 7 Ekim, İran takviminde Köy ve Kabileler Milli Günü olarak yer almıştır. Fotoğrafçı: Ahmed Riyahi Dehkordi
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Fars Körfezinde…
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Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülke içinde üretilen 9 yeni ilacın tanıtımı…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Suudiler eğer…
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Erbain yürüyüşü katılımak için Türkiye'den İran'a gelen Türk zairlerin İran'a girişinden görüntüler
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Bahtiyari Aşiretinin hayatından parçalar
Şehrikürd, İRNA- Çalışkan insanlar olarak bilinen Bahtiyari Aşireti'nin yaşam ve cesaret hikayeleri,…
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