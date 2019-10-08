Urmiye Gölü'nün umut verici durumundan kareler

Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde, ülkenin en büyük ve dünyanın altıncı en büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü son yıllarda maruz kaldığı kuruma tehlikesini atlattıktan sonra son iki yılda durumu gittikçe iyileşti ve su hacmi bu yıl yaz mevsiminin sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 1.104 kilometre arttı.