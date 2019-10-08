8 Eki 2019 12:45
Journalist ID: 2394
News Code: 83508129
0 Persons

İsfahan Köy ve Aşiret Başarı ve İmkanları Sergisi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İsfahan'da köy hayatı ile ilgili tarihi ve kültürel cazibe merkezlerini tanıtmak için ilk Köy ve Aşiret Başarı ve İmkanlar Sergisi açıldı. Fotoğrafçı: Zehra Bagban

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 1 =