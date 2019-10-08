İsfahan Köy ve Aşiret Başarı ve İmkanları Sergisi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İsfahan'da köy hayatı ile ilgili tarihi ve kültürel cazibe merkezlerini tanıtmak için ilk Köy ve Aşiret Başarı ve İmkanlar Sergisi açıldı. Fotoğrafçı: Zehra Bagban
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Irakçi: bölgenin gergin durumu Amerikan politikaları sonucudur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Fars Körfezinde…
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İran, Pirinç üretiminde kendine yeter konuma geldi
Tahran, IRNA- İran Tarım Bakanlığı Planlama Yardımcısı Abdülmehdi Bahşende ülke genelinde pirinç…
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9 yeni ilaç piyasaya sürüldü
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülke içinde üretilen 9 yeni ilacın tanıtımı…
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Zarif: Bölge güvenliğinin temini için komşularla işbirliğine hazırız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Suudiler eğer…
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Erbain yürüyüşü katılımak için Türkiye'den İran'a gelen Türk zairlerin İran'a girişinden görüntüler
Urmiye, İRNA- Erbain yürüyüşüne katılmak için Türkiye'den İran'a gelen Türk zairler, İran Türkiye…
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Erbain'e özel trafik uygulamasından görüntüler
Tahran, İRNA- Erbain'e özel trafik uygulaması salı günü İran Kolluk KLuvvetleri'ne bağlı Trafik…
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Çocuk, genç, yetişkin İranlılar Erbain için Kerbela yolunda
Ahvaz, İRNA- Binlerce kişilik Erbain yürüyüşü kervanı pazartesi günü Nur camisinde cemaate…
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Burucerd’de geleneksel pazarlar çok güzel!
Burucerd, İRNA- Burucerd tarihi çarşısında unutlmaya yüz tutmuş iş ve mesleklerde yaşlı insanlar,…
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Netenz'de tarihi Tevessüliyan evi
İsfahan, İRNA- İran'ın merkezinde yer alan İsfahan iline bağlı Netenz'de bulunan tarihi Tevessüliyan…
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Bahtiyari Aşiretinin hayatından parçalar
Şehrikürd, İRNA- Çalışkan insanlar olarak bilinen Bahtiyari Aşireti'nin yaşam ve cesaret hikayeleri,…
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