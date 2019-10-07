İlam, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Mehran Sınır Kapısı, Erbain’a iki hafta kalmasına rağmen ülkenin her yerinden Erbain Yürüşüne katılmak için gelen ziyaretçilerle doldu taştı.
-
Zarif: Adana anlaşması Türkiye ve Suriye için bir çerçevedir ve İran yardıma hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Adana anlaşmasının…
-
Musevi: Amerika’nın ülkelerin içişlerine müdahale iddialarının tekrarı istikrarsızlık yaratmak içindir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, ‘’Uluslararası…
-
Zarif: Trump’ın BM’deki sözleri İran-Amerika arasında müzakere önerisinin kabulüne engel oldu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Tump’ın…
-
Amerika’nın ambargolarına rağmen, tarihi tabletlerin İran’a ger getirilmesi büyük başarı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Sözcüsü Fatıma Zulgedr, Ameika’nın ağır ambargolarına rağmen…
-
Sallihi: 3 hafta içinde Arak Reaktörünün ikinci bölümü çalışmaya başlayacaktır
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, gelecek 2-3 hafta zarfında…
-
Mevlana insanlığa aittir
Tahran, IRNA- İranoloji Vakfının Başkanı Ayetullah Seyyid Mohammad Hmenei, ‘’Mevlana İranlıdır…
-
İran-Irak sınırında Erbain yüryüşünden kareler
İlam, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Mehran Sınır Kapısı, Erbain’a iki hafta kalmasına…
-
İran'ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Başkanı General Muhammed Kanberi, ile…
-
İranlı genç serbest güreşçiler ikinci oldu
Bakü, İRNA- Azerbaycan’ın Şamahı kentinde düzenlenen Grand Prix Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nd…
-
Şiraz’da Füruğu'lmülk Evi'nden kareler
Şiraz, İRNA- Füruğu'lmülk Evi, Şiraz’da Kaçar dönemine ait anıtlardan biri olarak Seng-i Siyah…
yorumunuz