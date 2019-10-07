7 Eki 2019 18:23
Journalist ID: 2394
News Code: 83507269
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İran-Irak sınırında Erbain yüryüşünden kareler

İlam, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Mehran Sınır Kapısı, Erbain’a iki hafta kalmasına rağmen ülkenin her yerinden Erbain Yürüşüne katılmak için gelen ziyaretçilerle doldu taştı.

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