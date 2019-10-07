Şiraz’da Füruğu'lmülk Evi'nden kareler

Şiraz, İRNA- Füruğu'lmülk Evi, Şiraz’da Kaçar dönemine ait anıtlardan biri olarak Seng-i Siyah Mahallesi'nde yer alıyor. Bugün burası "Meşkin-i Fam" adlı bir sanat müzesi olarak kullanılıyor. 1998'de İran'ın ulusal anıtları listesine dahil edildi.