7 Eki 2019 15:11
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News Code: 83507132
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. Etabından kareler

Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. etabında Belçikalı bisikletçi Thomas Joseph diğer rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. Etabı 188.9 kilometre uzunluğundaki Serein-Tebriz yolunda düzenlendi.

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