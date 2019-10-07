Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. etabında Belçikalı bisikletçi Thomas Joseph diğer rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. Etabı 188.9 kilometre uzunluğundaki Serein-Tebriz yolunda düzenlendi.
-
İran'ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Başkanı General Muhammed Kanberi, ile…
-
İranlı genç serbest güreşçiler ikinci oldu
Bakü, İRNA- Azerbaycan’ın Şamahı kentinde düzenlenen Grand Prix Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nd…
-
Şiraz’da Füruğu'lmülk Evi'nden kareler
Şiraz, İRNA- Füruğu'lmülk Evi, Şiraz’da Kaçar dönemine ait anıtlardan biri olarak Seng-i Siyah…
-
İmam Humeyni evini 215 bin yabancı ziyaretçi ziyaret etti
Humeyn, IRNA- İmam Humeyni Eserlerini Koruma, Düzenleme ve Yayma Kurumu Başkan Vekili, İran…
-
8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı, Türkiye'nin katılımıyla başladı
Tahran, IRNA- 8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı, başkent Tahran'ın İmam Humeyni…
-
34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. Etabından kareler
Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. etabında Belçikalı bisikletçi…
-
İran’da dokunan el dokuma havlusundan kareler
Bircend, İRNA- İran'ın doğusunda, Güney Horasan ilinde bulunan Horaşad köyünde havlu dokuma,…
-
Çaharmahal ve Bahtiyari’de "Kare Bas" Şelalesinden kareler
Şehrikürd, İRNA- "Kare Bas" Şelalesi, Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin "Gerdebişe" bölgesindedir.…
-
Zihirli propaganda İran ile Irak halklarını birbirinden ayıramaz
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, İran ve Irak'ın ortak düşmanlarının zihirli ve…
-
Fenerbahçe'nin istediği Fransız futbolcuya Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör talip oldu
Tahran, IRNA- Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden Fransız…
yorumunuz