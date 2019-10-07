7 Eki 2019 15:11
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News Code: 83507090
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İran’da dokunan el dokuma havlusundan kareler

Bircend, İRNA- İran'ın doğusunda, Güney Horasan ilinde bulunan Horaşad köyünde havlu dokuma, son yıllarda gelişen geleneksel sanat formlarından biridir.

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