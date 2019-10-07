7 Eki 2019 12:38
Journalist ID: 2394
News Code: 83506745
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Ankara'da düzenlenen İran kültür ve turizm fuarından kareler

Ankara, İRNA- İran El Sanatları, Fotoğraf Sergisi ve Müzik Dinletisi Fuarı, İran Kültür Müsteşarlığı, Neyhane Sanat Evi ve Altındağ Belediyesi'nin işbirliği ile Ankara’da başladı.

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