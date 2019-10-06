Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde bulunan Narin Kale, Sasaniler döneminde kalma olup 1975 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenmiştir. Meybod'un hükümet binası olarak tarih boyunca görev yapan bu tarihi kale, arkeolog ve tarihçilerin ilgisini çekmiştir. Meybod, geleneksel ve tarihi dokusu, kil ve çamurdan yapılmış evleri ile binaları ve geleneksel İran mimarisi ile İran'ın turistik merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor.
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İran akciğer naklinde Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın en başarılı ülkesi konumundadır
Tahran, IRNA- Uluslararası Akciğer Hastalıkları, Özel Bakımlar ve Verem Kongresi Başkanı, bölgedeki…
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Meybod'un Narin Kalesi
Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde bulunan Narin Kale,…
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İran'dan komşu ülkelere laboratuvar hizmetleri ihracatı kolaylaşacak
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Dairesi Stratejik Teknoloji Laboratuba…
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Ömer Hayyam'ın Mezarı
Nişabur, IRNA- Görüntülerde Selçuklular döneminde yaşamış dünyaca ünlü İranlı filozof, matematikçi…
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Kazak bisikletçi, İran Azerbaycanı Bisiklet Turu'nda ilk sırada yer aldı
Erdebil, IRNA- Kazakistanlı bisikletçi İgor Çijan, 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet…
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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre İran bilim ve mühendislik endeksinde dünya üçüncüsü
Tahran, IRNA- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2019 raporuna göre İran, bilim ve mühendislik…
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. Etabından kareler
Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. etabında Kazak bisikletçi…
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İçişleri Bakanı İsviçre'ye gitti
Tahran, IRNA- İçişleri Bakanı Abdürrıza Rahmani Fazli, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 70.…
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İran-Azerbaycan-Rusya enerji koridoru oluşturacak
Tahran, IRNA- Azerbaycan Ekonomi Bakanı, 'Bakü, Moskova ve Tahran, Kuzey-Güney Enerji Koridoru…
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İran: Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler eyleme geçmezlerse, taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, Tahran'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan…
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