Meybod'un Narin Kalesi

Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde bulunan Narin Kale, Sasaniler döneminde kalma olup 1975 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenmiştir. Meybod'un hükümet binası olarak tarih boyunca görev yapan bu tarihi kale, arkeolog ve tarihçilerin ilgisini çekmiştir. Meybod, geleneksel ve tarihi dokusu, kil ve çamurdan yapılmış evleri ile binaları ve geleneksel İran mimarisi ile İran'ın turistik merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor.