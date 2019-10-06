Nişabur, IRNA- Görüntülerde Selçuklular döneminde yaşamış dünyaca ünlü İranlı filozof, matematikçi ve şair Ömer Hayyam'ın mezarı görülmektedir. Hayyam, dünya bilim tarihi için önemli bir yerdedir. Dünyanın ilk rasathanesini kurmuştur. Günümüzde kullanılan Miladi ve Hicri Takvimlerden çok daha hassas olan Celali Takvimi'ni hazırlamıştır. Okullarda Pascal Üçgeni olarak öğretilen matematik kavramı aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Matematik, astroloji konularında dünyanın önde gelen en büyük bilim adamlarındandır. Birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. Ömer Hayyam'ın mezarı İran tarihi ve kültürel turistik merkezlerinden biridir. Mezar 1962 yılında yapılmıştır.