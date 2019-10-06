6 Eki 2019 10:26
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News Code: 83504925
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. Etabından kareler

Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. etabında Kazak bisikletçi İgor Çijan diğer rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Tebriz-Serein arası 198 kilometrelik hatta Rusya ve Belarus bisikletçileri ikinci ve üçüncü oldu.

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