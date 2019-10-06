34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. Etabından kareler

Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. etabında Kazak bisikletçi İgor Çijan diğer rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Tebriz-Serein arası 198 kilometrelik hatta Rusya ve Belarus bisikletçileri ikinci ve üçüncü oldu.