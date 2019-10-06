Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. etabında Kazak bisikletçi İgor Çijan diğer rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Tebriz-Serein arası 198 kilometrelik hatta Rusya ve Belarus bisikletçileri ikinci ve üçüncü oldu.
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İran akciğer naklinde Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın en başarılı ülkesi konumundadır
Tahran, IRNA- Uluslararası Akciğer Hastalıkları, Özel Bakımlar ve Verem Kongresi Başkanı, bölgedeki…
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Meybod'un Narin Kalesi
Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde bulunan Narin Kale,…
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İran'dan komşu ülkelere laboratuvar hizmetleri ihracatı kolaylaşacak
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Dairesi Stratejik Teknoloji Laboratuba…
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Ömer Hayyam'ın Mezarı
Nişabur, IRNA- Görüntülerde Selçuklular döneminde yaşamış dünyaca ünlü İranlı filozof, matematikçi…
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Kazak bisikletçi, İran Azerbaycanı Bisiklet Turu'nda ilk sırada yer aldı
Erdebil, IRNA- Kazakistanlı bisikletçi İgor Çijan, 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet…
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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre İran bilim ve mühendislik endeksinde dünya üçüncüsü
Tahran, IRNA- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2019 raporuna göre İran, bilim ve mühendislik…
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. Etabından kareler
Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 4. etabında Kazak bisikletçi…
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İçişleri Bakanı İsviçre'ye gitti
Tahran, IRNA- İçişleri Bakanı Abdürrıza Rahmani Fazli, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 70.…
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İran-Azerbaycan-Rusya enerji koridoru oluşturacak
Tahran, IRNA- Azerbaycan Ekonomi Bakanı, 'Bakü, Moskova ve Tahran, Kuzey-Güney Enerji Koridoru…
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İran: Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler eyleme geçmezlerse, taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, Tahran'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan…
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