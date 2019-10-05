5 Eki 2019 14:56
Journalist ID: 2391
News Code: 83504121
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İran'da Polis Haftası kutlamalarından görüntüler

İsfahan, IRNA- İran'da Polis Haftası dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Görüntülerde İran'ın merkezinde bulunan İsfahan şehrinde polis ekiplerinin geçit töreni ve gösterileri görülmektedir.

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