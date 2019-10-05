Titi Taş Kervansarayı

Gilan, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ilinin Siyahkel ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Titi Kervansarayı, geçmişte yolcuların dinlenmesi için Deyleman ile Lahican ilçeleri arasında tesis edilmişti. Kervansarayın adı Safevi hanedanına bağlı bir sultanın halasının isminden geliyor. 1996 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenmiştir.