5 Eki 2019 11:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83503594
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İran'ın Nevşehir'inde düzenlenen Klasik Arabalar Fuarı'ndan görüntüler

Nevşehir, IRNA- İran'ın Hazar Deniz'nin güneyinde yer alan Mazenderan iline bağlı Nevşehir ilçesinde, Klasik Arabalar Fuarı halkın geniş katılım ve ilgisiyle düzenlendi.

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