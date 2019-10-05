5 Eki 2019 11:41
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News Code: 83503559
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Güney Horasan'da kurt üzümü hasadı başladı

Bircend, IRNA- İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin köy ve çeşitli bölgelerinde kurt üzümü hasadı başladı. İlin stratejik tarım ürünleri arasında yer alan kurt üzümü, İran'ın toplam kurt üzümü üretiminin %98.'lik payını elinde bulunduruyor.

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