Güney Horasan'da kurt üzümü hasadı başladı

Bircend, IRNA- İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin köy ve çeşitli bölgelerinde kurt üzümü hasadı başladı. İlin stratejik tarım ürünleri arasında yer alan kurt üzümü, İran'ın toplam kurt üzümü üretiminin %98.'lik payını elinde bulunduruyor.
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İran'da Polis Haftası kutlamalarından görüntüler
İsfahan, IRNA- İran'da Polis Haftası dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Görüntülerde İran'ın merkezinde…
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İran, Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci zaferini kazandı
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası çerçevesinde karşılaştığı…
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İran Ortadoğu'da en büyük kordon kanı kök hücreleri rezervine sahip
Meşhed, IRNA- İran göbek kordon kanı kök hücre rezervi açısından elinde bulundurduğu 130 bin…
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Titi Taş Kervansarayı
Gilan, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ilinin Siyahkel ilçesine 8 kilometre uzaklıkta…
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İtalya'nın Tahran Büyükelçisi: İran turist çekmek için birçok potansiyeli elinde bulunduruyor
Tahran, IRNA- İtalya'nın Tahran Büyükelçisi, yabancı turistlerin İran'ı 'aracısız tanıması'…
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İran yerli üretimi güçlendirme ve ithalatı azaltma yolunda ilerliyor
Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, 2021 yılına kadar ülkenin ithalatından…
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İran'ın Nevşehir'inde düzenlenen Klasik Arabalar Fuarı'ndan görüntüler
Nevşehir, IRNA- İran'ın Hazar Deniz'nin güneyinde yer alan Mazenderan iline bağlı Nevşehir…
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Urmiye Gölü'nün hacmi 1100 kilometrekare arttı
Urmiye, IRNA- Urmiye Gölünü Canlandırma Komitesi Batı Azerbaycan İl Bürosu Başkanı, Urmiye…
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Güney Horasan'da kurt üzümü hasadı başladı
Bircend, IRNA- İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin köy ve çeşitli bölgelerind…
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Roma Film Festivali'nde İran filmi vizyona girecek
Tahran, IRNA- İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Roma Asya Film Festivali'nde İranlı yönetmen…
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