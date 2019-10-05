5 Eki 2019 10:44
Journalist ID: 2391
News Code: 83503374
0 Persons

Gürgan'da düzenlenen İran Kadınlar Satranç Kupası'ndan kareler

Gürgan, IRNA- İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğu kısmında yer alan Gülistan ilinin merkezi Gürgan'da düzenlenen İran Kadınlar Satranç Kupası, derece giren yarışmacıların ilan edilmesiyle son buldu. 19 ilden 78 satranççının katıldığı yaruşmalarda Seher Masumi şampiyonluğa ulaştı.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 1 =