4 Eki 2019 08:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83502383
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Kuzey Horasan’da fıstık hasadı

Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’da bulunan Cacrem kentinin en önemli gelir kaynaklarından biri Fıstık yetiştirmektir. Bölgede yetişen fıstık yurt için ve yırt dışı pazarlarına sunulmaktadır.

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