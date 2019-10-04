Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’da bulunan Cacrem kentinin en önemli gelir kaynaklarından biri Fıstık yetiştirmektir. Bölgede yetişen fıstık yurt için ve yırt dışı pazarlarına sunulmaktadır.
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İran Voleybolu Dünya Kupasında ilk zaferini kazandı
Tahran, IRNA- İran Voleybol Takımı Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmalarında Kanada…
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Ankara’da İran kültürü tanıtılacaktır
Ankara, IRNA- Ankara’nın Hamamönü bölgesinde El Sanatları, Fotoğraf Sergisi ve Müzik Dinletisi…
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Mustafa Denizli’nin yönettiği takım dünyanın ilk beş takımı arasında yer aldı
Tebriz, IRNA- Mustafa Denizli’nin yönettiği Traktör takımı taraftarın maçları izlenmesi yönünden…
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Kuzey Horasan’da fıstık hasadı
Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’da bulunan Cacrem kentinin en önemli gelir kaynaklarından biri…
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Zengene: İran bölge ülkelerinin dostudur
Moskova, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijen Zengene, İran’ın bölge ülkelerinin…
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İran ve Tacikistan iki ülke arasında turizm sanayinin gelişmesine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Esğer Munesan ve Tacikistan…
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İran, Irak’taki son gelişmelerin üzüntü verici olduğunu belirtti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki son günlerde gerçekleşen…
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Ziynetel Muluk Evi
Şiraz, IRNA- Şiraz kentinde bulunan Ziynetel Muluk evi, Kaçarlar döneminde 12 sene zarfında…
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Şahrud’da Hurma Hasadı
Şahrud, IRNA- İahrud kentinde Hurma hasadından görüntüler
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Bitkisel ilaçların ihracat değeri 570 milyon dolardır
Tahran, IRNA- İran’dan yılda 570 milyon dolar bitkisel ilaç ihracatı gerçekleşmektedir.
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