4 Eki 2019 08:17
Journalist ID: 1942
News Code: 83502372
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Ziynetel Muluk Evi

Şiraz, IRNA- Şiraz kentinde bulunan Ziynetel Muluk evi, Kaçarlar döneminde 12 sene zarfında yapılmıştır. Ev, Şiraz’da bulunan tarihi evlerin en güzel örneklerindendir.

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