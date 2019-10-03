3 Eki 2019 08:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83501336
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Nederşah’ın Anıt Mezarı

Meşhed, IRNA- Meşhet kentinde bulunan Afşar hanedanının ilk şahı olan Nederşah Afşar’ın anıt mezarı kentin en önemli ziyaret edilen tarihi ve turistik yerlerindendir.

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