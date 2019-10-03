Meşhed, IRNA- Meşhet kentinde bulunan Afşar hanedanının ilk şahı olan Nederşah Afşar’ın anıt mezarı kentin en önemli ziyaret edilen tarihi ve turistik yerlerindendir.
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Şahrud’da Hurma Hasadı
Şahrud, IRNA- İahrud kentinde Hurma hasadından görüntüler
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Bitkisel ilaçların ihracat değeri 570 milyon dolardır
Tahran, IRNA- İran’dan yılda 570 milyon dolar bitkisel ilaç ihracatı gerçekleşmektedir.
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Her yıl İran’da 100 bin kitap yayımlanmakta
Bocnurd, IRNA- İran İslami Kültür ve İrşad Bakanının müşaviri Eyub Dehgankar, yılda ortalama…
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Musevi: Bölgede gerginliğin azaltmanın tek yönü Siyonist rejimin gayrı insani uygulamalarına karşı gelmektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Musevi, ‘’ Bölgede gerginliğin…
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Nederşah’ın Anıt Mezarı
Meşhed, IRNA- Meşhet kentinde bulunan Afşar hanedanının ilk şahı olan Nederşah Afşar’ın anıt…
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Dejpesend: İran-Türkiye ticaret hacmi artacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, İran- Türkiye arasında…
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İran voleybolu dünyada 9. Sırada
Tahran, IRNA- Japonya’da düzenlenen Dünya Voleybol karşılaşmalarının ikinci gününde İran 9.…
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İran’da çimento üretimi yüzde 5 artmıştır
Kerec, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, bu sene yüzde 5 arttığını söyledi.
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Putin: Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları dünya ekonomisini zedelemiştir
Moskova, IRNA- Rusya Cumhurbaşkanı Veladimir Putin, ‘’İran, Amerika’nın ambargolarından dolayı…
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İran filmi, Uluslararası Hareketli Film Okulu Festiavali'nde gösterime girecek
Tahran, İRNA-İranlı yönetmen Behzad Hüdaveysi’nin yönettiği ‘Kış Kızları’, Uluslararası Hareketli…
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