13. Uluslararası İsfahan Değerli Metaller ve Altın Sanayii Fuarı'ndan görüntüler

İsfahan, IRNA- 13. Uluslararası İsfahan Değerli Metaller ve Altın Sanayii Fuarı, Türkiye ve İtalya'dan firmaların yanı sıra yurt içinde 114 şirketin katılımıyla 1 Ekim günü İsfahan'da faaliyete başladı. Dört gün sürecek ve İsfahan Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenlenen bu fuara katılım gösteren firmalar, altın, değerli metal ve taş sektöründe elde ettikleri son kazanım ve ürünlerini görücüye çıkarıyor.