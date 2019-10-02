Firdevsi'nin mezarı

Meşhed, IRNA- İran'ın ünlü şairi Hekim Firdevsi, İranlıların ulusal hamasi eseri Şehnameyi'yi yaratark dünyaca ünlenmiştir. Kimilerine göre Firdevsi, dünyanın en büyük Farsça şiir söyleyen şairidir. Firdevsi için 1928 yılında yapımına başlanan anıt 1934 yılında tamamlanarak şimdiki halini almıştır.. Mezar İran'ın kuzeydoğusunda Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'den 20 kilometre uzaklıkta Tus kentinde yer alıyor.