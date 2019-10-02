Şiraz Seng-i Siyah tarihi mahallesinden kareler

Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi Şiraz'ın Seng-i Siyah isimli tarihi mahallesinde Bibi Kızlar Mezarı, Füruğu'lmülk ve Saadet tarihi evleri, Sultani Lisesi, Moşir Camii, Sibeveyh Türbesi, Tag-ı Şuride ve Haft Piç Sokağı gibi tarihi eserler, görenlerin dikkatini çekiyor.