Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi Şiraz'ın Seng-i Siyah isimli tarihi mahallesinde Bibi Kızlar Mezarı, Füruğu'lmülk ve Saadet tarihi evleri, Sultani Lisesi, Moşir Camii, Sibeveyh Türbesi, Tag-ı Şuride ve Haft Piç Sokağı gibi tarihi eserler, görenlerin dikkatini çekiyor.
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İran filmi, Uluslararası Hareketli Film Okulu Festiavali'nde gösterime girecek
Tahran, İRNA-İranlı yönetmen Behzad Hüdaveysi’nin yönettiği ‘Kış Kızları’, Uluslararası Hareketli…
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13. Uluslararası İsfahan Değerli Metaller ve Altın Sanayii Fuarı'ndan görüntüler
İsfahan, IRNA- 13. Uluslararası İsfahan Değerli Metaller ve Altın Sanayii Fuarı, Türkiye ve…
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Firdevsi'nin mezarı
Meşhed, IRNA- İran'ın ünlü şairi Hekim Firdevsi, İranlıların ulusal hamasi eseri Şehnameyi'yi…
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Şiraz Seng-i Siyah tarihi mahallesinden kareler
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi Şiraz'ın Seng-i Siyah isimli tarihi…
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100'den fazla ülkeden öğrenci İran'da eğitim görüyor
Sari, IRNA- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan…
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İtalyan firmalar İran’la iş birliğini devam etmek istiyor
İsfahan, İRNA- İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı…
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İran’ın kültür ve sanat ürünleri Bakü Kültür Fuarı'nda sergilendi
Bakü, İRNA-İran'ın kültür ve sanat ürünleri, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'nın…
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İslam İnkılabı Rehberi: ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız oldu
Tahran, IRNA- İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Amerikalıların maksimum baskı…
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Diğer ülkelerden daha çok Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasından yanayız
Pekin, IRNA- İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, İran'ın diğer ülkelerden daha çok, Fars…
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu başladı
Tebriz, İRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu'nın ilk etabı bugün Tebriz kentinde…
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