2 Eki 2019 16:13
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News Code: 83500813
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Şiraz Seng-i Siyah tarihi mahallesinden kareler

Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi Şiraz'ın Seng-i Siyah isimli tarihi mahallesinde Bibi Kızlar Mezarı, Füruğu'lmülk ve Saadet tarihi evleri, Sultani Lisesi, Moşir Camii, Sibeveyh Türbesi, Tag-ı Şuride ve Haft Piç Sokağı gibi tarihi eserler, görenlerin dikkatini çekiyor.

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