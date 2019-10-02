Erivan, IRNA- Avrasya Ekonomik Birliği Zirve Toplantısı, İran, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus liderlerinin katılımıyla 1 Ekim'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi.
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Diğer ülkelerden daha çok Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasından yanayız
Pekin, IRNA- İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, İran'ın diğer ülkelerden daha çok, Fars…
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu başladı
Tebriz, İRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu'nın ilk etabı bugün Tebriz kentinde…
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İran Milli Tramplen Atlama Takımı Asya ikincisi oldu
Tahran, IRNA- İran Milli Tramplen Atlama Takını, Asya Tramplen Atlama Şampiyonası'nda 3 metre…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer anlaşmayı korumak için diplomasi yolu kapanmamıştır
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik diplomasi…
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Bazergan Gümrüğünden mal ihracatının değeri 3.3 katına çıktı
Urmiye, İRNA- Bazergan Gümrük Müdürü Sadık Namdar, İran takviminin ilk 6 ayında (21 Mart-22…
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Avrasya Ekonomik Birliği Zirve Toplantısı'ndan görüntüler
Erivan, IRNA- Avrasya Ekonomik Birliği Zirve Toplantısı, İran, Rusya, Ermenistan, Kazakistan,…
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Nükleer anlaşmayı korumamız gerekiyor
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşmanın çok kötü durumda olduğunu belirterek,…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Fars Körfezi'nde sürdürülebilir güvenlik ve barış, bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede,…
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İran, Ermenistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’ın enerji ihtiyacını karşılamaya…
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İran-Ermenistan Ortak Ekonomik Komisyonu başkanları ikili anlaşmaları inceledi
Moskova, İRNA- İran ve Ermenistan Ortak Ekonomik Komisyonu başkanları olan İran Enerji Bakanı…
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