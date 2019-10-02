2 Eki 2019 09:53
Journalist ID: 2391
News Code: 83499826
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Avrasya Ekonomik Birliği Zirve Toplantısı'ndan görüntüler

Erivan, IRNA- Avrasya Ekonomik Birliği Zirve Toplantısı, İran, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus liderlerinin katılımıyla 1 Ekim'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi.

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