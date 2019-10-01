İsfahan, İRNA- Ameriha Evi, Zendiye dönemine aittir. Bu evde 4'ten fazla oda ve yedi bahçe mevcut. Ameriha Evi, Kaşanın en büyük tarihi evlerinden biridir.
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Fars Körfezi'nde sürdürülebilir güvenlik ve barış, bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile yaptığı görüşmede, Fars…
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İran, Ermenistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’ın enerji ihtiyacını karşılamaya…
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İran-Ermenistan Ortak Ekonomik Komisyonu başkanları ikili anlaşmaları inceledi
Moskova, İRNA- İran ve Ermenistan Ortak Ekonomik Komisyonu başkanları olan İran Enerji Bakanı…
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İran'ın kaşan kentinde ‘Ameriha Evi’ adlı bir bina, İran'ın eşsiz mimarisini gösteriyor
İsfahan, İRNA- Ameriha Evi, Zendiye dönemine aittir. Bu evde 4'ten fazla oda ve yedi bahçe…
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Dışişleri Bakanı Zarif, Mevlana ve Şems'i andı
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şems Divanı'ndan bir parça şiiri paylaşarak, Mevlana…
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İsfahan, İran mimari sanatının açıkhava bir müzesi gibi
İsfahan, İRNA- İsfahan'daki tarihi eserler, dünyanın en eski ve en önemli tarihi eserlerinden…
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Kazvin’de İran 9 Yaş Altı Kadınlar Satranç Yarışmasından kareler
Kazvin, İRNA- Farklı illerden 154 satranççının katılımıyla İran 9 Yaş Altı Kadınlar Satranç…
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İran 2. Ulusal El Sanatları ve Turizm Fuarı
Şehrikürd, İRNA- İran 2. Ulusal El Sanatları ve Turizm Fuarı, El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar…
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Yezd'de Sessizlik Kulelerinden kareler
Yezd, İRNA- Sessizlik Kuleleri (dakhme) Yezd’in yaklaşık iki kilometre kadar dışındaki alçak…
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İran'ın güneydoğusunda bir tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiri, ile bağlı…
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