1 Eki 2019 18:03
Journalist ID: 2394
News Code: 83499259
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İran'ın kaşan kentinde ‘Ameriha Evi’ adlı bir bina, İran'ın eşsiz mimarisini gösteriyor

İsfahan, İRNA- Ameriha Evi, Zendiye dönemine aittir. Bu evde 4'ten fazla oda ve yedi bahçe mevcut. Ameriha Evi, Kaşanın en büyük tarihi evlerinden biridir.

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