İsfahan, İran mimari sanatının açıkhava bir müzesi gibi

İsfahan, İRNA- İsfahan'daki tarihi eserler, dünyanın en eski ve en önemli tarihi eserlerinden olarak biliniyor. İsfahan'ın en ünlü tarihi eserleri, Şehristan Köprüsü, Çahar Bağ, Şah Abbas Oteli, Kayseri Pazarıdır. İsfahan, pek çok tarihi yeri nedeniyle İran mimarisinin güzel bir örneğidir. Şehir, 1050'den 1722'ye kadar Safevi krallarının başkenti olmuş ve birçok tarihi ve İslami yapısından dolayı halk arasında ünlüdür.
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Fars Körfezi'nde sürdürülebilir güvenlik ve barış, bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede,…
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İran, Ermenistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’ın enerji ihtiyacını karşılamaya…
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İran-Ermenistan Ortak Ekonomik Komisyonu başkanları ikili anlaşmaları inceledi
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İran'ın kaşan kentinde ‘Ameriha Evi’ adlı bir bina, İran'ın eşsiz mimarisini gösteriyor
İsfahan, İRNA- Ameriha Evi, Zendiye dönemine aittir. Bu evde 4'ten fazla oda ve yedi bahçe…
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İsfahan, İRNA- İsfahan'daki tarihi eserler, dünyanın en eski ve en önemli tarihi eserlerinden…
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Şehrikürd, İRNA- İran 2. Ulusal El Sanatları ve Turizm Fuarı, El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar…
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Yezd, İRNA- Sessizlik Kuleleri (dakhme) Yezd’in yaklaşık iki kilometre kadar dışındaki alçak…
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Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiri, ile bağlı…
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