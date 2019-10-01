İsfahan, İran mimari sanatının açıkhava bir müzesi gibi

İsfahan, İRNA- İsfahan'daki tarihi eserler, dünyanın en eski ve en önemli tarihi eserlerinden olarak biliniyor. İsfahan'ın en ünlü tarihi eserleri, Şehristan Köprüsü, Çahar Bağ, Şah Abbas Oteli, Kayseri Pazarıdır. İsfahan, pek çok tarihi yeri nedeniyle İran mimarisinin güzel bir örneğidir. Şehir, 1050'den 1722'ye kadar Safevi krallarının başkenti olmuş ve birçok tarihi ve İslami yapısından dolayı halk arasında ünlüdür.