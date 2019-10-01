1 Eki 2019 16:31
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News Code: 83499214
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Kazvin’de İran 9 Yaş Altı Kadınlar Satranç Yarışmasından kareler

Kazvin, İRNA- Farklı illerden 154 satranççının katılımıyla İran 9 Yaş Altı Kadınlar Satranç Yarışması, başkent Tahran'ın batısında yer alan Kazvin’de düzenlendi.

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