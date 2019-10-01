Şehrikürd, İRNA- İran 2. Ulusal El Sanatları ve Turizm Fuarı, El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar Kurumu Başkan Yardımcısı Puya Mahmudiyan’ın katılımıyla Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin merkezi Şehrikürd'de açıldı.