Yezd'de Sessizlik Kulelerinden kareler

Yezd, İRNA- Sessizlik Kuleleri (dakhme) Yezd’in yaklaşık iki kilometre kadar dışındaki alçak tepelerin üzerine kurulu.Dahme veya Sessizlik Kulesi, bir Zerdüşt dini töreninde bir mezar yapısıdır. Sessizlik Kuleleri’nin gerçek ismi Dakhme. Ölüleri gömmenin toprağı, yakmanın da havayı kirleteceğine inanan Zerdüştler, ölülerini etçil kuşların yemesi için bu kulelere bırakıyor. Kulenin tepesinde kuşlar, ölüleri yemeye gözlerinden başlarlarmış. yüksek zeminde tuğla veya taştan inşa edilmiştir (eski zamanlarda, dağlarda yaşayan bazı İranlı topluluklar yamaçtan sağlam bir tuğla duvarla çevrelenmiştir).